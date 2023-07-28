Магнуссен потеряет три позиции на «Гран-при Бельгии» за блокировку Леклера в квалификации

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен потеряет три позиции на старте воскресной гонки «Гран-при Бельгии».

Стюарды признали гонщика виновным в блокировке пилота «Феррари» Шарля Леклера по ходу квалификации. В результате полученного штрафа Магнуссен опустился на 16-ю позицию на стартовой решетке.

28 июля был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт. Гонка «Гран-при Бельгии» пройдет 30 июля. Начало — в 16.00 мск.