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Стало известно, когда объявят о переходе Алонсо в «Рено»

8 июля 2020, 09:27
Фернандо Алонсо. Фото AFP
Фернандо Алонсо. Фото AFP
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Испанский гонщик Фернандо Алонсо подпишет контракт с «Рено», сообщает Autosport. Указано, что специальная пресс-конференция должна начаться сегодня в 14.00 по московскому времени.

Предполагается, что Алонсо подписал контракт на два года с опцией продления еще на год. 38-летний Фернандо Алонсо выступал за «Рено» с 2003 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

Также он выступал в составе «Минарди», «Рено», «Макларена», «Феррари» и «Хонды». Испанец — двукратный чемпион мира (2005 и 2006 года).

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63309-zayavlenie-o-kontrakte-alonso-s-renault-ozhidaetsya-v-1400-po-msk

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