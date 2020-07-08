Стало известно, когда объявят о переходе Алонсо в «Рено»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подпишет контракт с «Рено», сообщает Autosport. Указано, что специальная пресс-конференция должна начаться сегодня в 14.00 по московскому времени.

Предполагается, что Алонсо подписал контракт на два года с опцией продления еще на год. 38-летний Фернандо Алонсо выступал за «Рено» с 2003 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

Также он выступал в составе «Минарди», «Рено», «Макларена», «Феррари» и «Хонды». Испанец — двукратный чемпион мира (2005 и 2006 года).