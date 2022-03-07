Спортивный консультант «Ред Булл» Марко считает, что FIA не следует исключать отдельных российских гонщиков

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

«Думаю, что отмена «Гран-при России» оправданна. Исключение Мазепина — тоже, поскольку его команда финансировалась российскими деньгами. Национальные команды также должны быть исключены. Отдельные спортсмены? Не должно быть никакой личной ответственности. Или вы хотите запретить Анне Нетребко петь?» — приводит слова Марко РИА «Новости» со ссылкой на ?sterreich.

В субботу, 5 марта, «Хаас» объявил о прекращении сотрудничества с пилотом Никитой Мазепиным, а также с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

Российский гонщик команды G-Drive Racing Роман Русинов заявил, что отказывается от выступлений в нынешнем гоночном сезоне из-за дискриминационных условий Международной автомобильной федерации (FIA), а его партнер по команде Даниил Квят отказался подписывать декларацию FIA о приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

«Формула-1» также досрочно разорвала контракт на проведение «Гран-при» России.