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Сегодня, 22:59

Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за дискриминационных условий

Роман Шишов
Корреспондент

Российский гонщик Роман Русинов заявил, что отказывается от выступлений в нынешнем гоночном сезоне в Европейской серии Ле-Ман из-за дискриминационных условий Международной автомобильной федерации (FIA).

«Сегодня я, пилот российской команды, отказался принимать дискриминационные условия FIA. Цель каждого спортсмена — услышать гимн своей страны на пьедестале. За 10 лет международного опыта наша команда делала это многократно. Мы поднимали российский флаг, мы слышали и пели российский гимн. Ради своих болельщиков, ради своих напарников и спортивной чести ставить свою подпись под этим документом я не буду. Лучше совсем не садиться за руль», — написал Русинов в Instagram.

Напомним, 1 марта Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Спортсмены из этих стран будут допускаться до соревнований под нейтральным флагом.

Роман Русинов
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