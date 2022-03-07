«Хаас» может пропустить начало предсезонных тестов в Бахрейне из-за поломки грузового самолета

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда может пропустить начало предсезонных тестов в Бахрейне.

«Возможно, нам придется пропустить первый день тестов. У всех других команд будет два дня на подготовку к началу тестов», — приводит слова Штайнера Auto-Motor-und-Sport.

Как сообщается на сайте издания, оборудование команды, которое находится в Великобритании, должны были доставить в Бахрейн. Однако самолет, который должен был прилететь в Великобританию и забрать груз, сломался в Стамбуле.

В результате команде пришлось менять планы и заказывать новый рейс. Таким образом болиды и многое другое оборудование будет доставлено в Бахрейн не раньше вечера вторника, 8 марта.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 пройдет там же с 18 по 20 марта.