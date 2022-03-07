Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:39

«Хаас» может пропустить начало предсезонных тестов в Бахрейне из-за поломки грузового самолета

Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что команда может пропустить начало предсезонных тестов в Бахрейне.

«Возможно, нам придется пропустить первый день тестов. У всех других команд будет два дня на подготовку к началу тестов», — приводит слова Штайнера Auto-Motor-und-Sport.

Как сообщается на сайте издания, оборудование команды, которое находится в Великобритании, должны были доставить в Бахрейн. Однако самолет, который должен был прилететь в Великобританию и забрать груз, сломался в Стамбуле.

В результате команде пришлось менять планы и заказывать новый рейс. Таким образом болиды и многое другое оборудование будет доставлено в Бахрейн не раньше вечера вторника, 8 марта.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 пройдет там же с 18 по 20 марта.

Источник: https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/haas-defekt-cargo-flugzeug-test-bahrain-schumacher/
Формула-1
Хаас
1
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мик Шумахер: «Не жалею, что выступаю за «Хаас», я здесь счастлив»

Спортивный консультант «Ред Булл» Марко считает, что FIA не следует исключать отдельных российских гонщиков
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости