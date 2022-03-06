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6 марта, 23:39

Квят отказался подписывать декларацию ФИА о политическом нейтралитете

Иван Шитик
Корреспондент

Российский гонщик Даниил Квят отказался подписывать декларацию Международной автомобильной федерации (ФИА) о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, которая позволяла пилотам из России выступать в международных гонках в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал RacingnNews365.

В субботу команда «Формулы-1» «Хаас», которую представлял россиянин Никита Мазепин, объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком.

Во вторник ФИА запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Даниил Квят
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