Квят отказался подписывать декларацию ФИА о политическом нейтралитете

Российский гонщик Даниил Квят отказался подписывать декларацию Международной автомобильной федерации (ФИА) о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, которая позволяла пилотам из России выступать в международных гонках в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал RacingnNews365.

В субботу команда «Формулы-1» «Хаас», которую представлял россиянин Никита Мазепин, объявила о прекращении сотрудничества с гонщиком.

Во вторник ФИА запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.