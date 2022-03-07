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Сегодня, 20:19

ФИА согласилась увеличить вес машин «Формулы-1» на три килограмма

Иван Шитик
Корреспондент

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняли решение повысить стартовую массу машин «Формулы-1», но всего на 3 килограмма, до отметки 798 кг.

Официально это решение будет опубликовано в преддверии старта тестов в Бахрейне, которые начинаются 10 марта, сообщает Motorsport.

В ФИА не хотели давать большую прибавку, так как это нарушало бы концепцию бюджетного лимита и умения распределять ресурсы. Потому решено было остановиться на 3 кг.

Эта цифра обоснована так: 1 кг — это прибавка в весе четырех колес с дисками. И те и другие оказались чуть тяжелее, чем ранние прототипы. Еще 1 кг — это колесные колпаки, которые изначально просто забыли учесть. Последний 1 кг — это необходимое усиление днища после выявленных в Барселоне проблем с вертикальными колебаниями машин.

Формула-1
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