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Сегодня, 10:09

Шварцман может выступить в первой практике «Гран-при Франции»

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Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман может выступить в первой практике «Гран-при Франции».

Ранее он провел тесты в составе команды в Муджелло за рулем болида SF-21.

По информации Motorsport, в «Феррари» намерены дать Шварцману возможность выступить в пятничной практике «Гран-при Франции».

Отметим, что в 2022 году команды «Формулы-1» должны провести две практики, задействовав молодых пилотов.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према».

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-ferrari-shwartzman-su-sf21-studia-al-mugello-e-pensa-al-ricard/10337553/
Формула-1
Феррари
Роберт Шварцман
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