Шварцман может выступить в первой практике «Гран-при Франции»

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман может выступить в первой практике «Гран-при Франции».

Ранее он провел тесты в составе команды в Муджелло за рулем болида SF-21.

По информации Motorsport, в «Феррари» намерены дать Шварцману возможность выступить в пятничной практике «Гран-при Франции».

Отметим, что в 2022 году команды «Формулы-1» должны провести две практики, задействовав молодых пилотов.

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према».