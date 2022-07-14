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Сегодня, 16:30

Боттас поделился мнением о прогрессе «Альфа Ромео» в сезоне-2022

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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас заявил, что не стоит ожидать обновлений болида в ближайшее время.

«Некоторые команды очевидно добились прогресса. Например, «Уильямс». В Австрии они смотрелись лучше обычного. В то же время в гонке «Альпин» и «Макларен» были быстрее нас, в то время как на «Сильверстоуне» это было не так.

Нам нужно продолжать прогрессировать, в противном случае мы откатимся назад. Стоит ли нам ждат обновлений болида в самое ближайшее время? Нет, вряд ли. Я конечно надеюсь, но думаю, что новинки, самое ранее, могут появиться только на Гран-при Венгрии», — приводит слова Боттаса GP Fans.

В Кубке конструкторов «Альфа Ромео» занимает шестое место. В активе команды 51 очко.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/87077/valtteri-bottas-alfa-romeo-warning/
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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