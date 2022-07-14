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Сегодня, 09:17

Риккьярдо заявил, что не собирается покидать «Макларен»

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Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо заявил, что не собирается покидать команду.

«В последнее время ходит очень много слухов относительно моего будущего в «Формуле-1», но я хочу, чтобы вы все услышали от меня. Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца следующего сезона и не собираюсь уходить из «Формулы-1».

Понимаю, что сейчас мне далеко не всегда все легко дается. Но если тебе все легко дается, это ведь не так интересно! Я изо всех сил стараюсь помочь команде добиться улучшений, чтобы наша машина могла вернуться на законное место. Я по-прежнему жажду этого больше всего», — написал Риккьярдо в соцсетях.

После 11 этапов «Гран-при» Риккьярдо набрал 17 очков и занимает 12-е место в личном зачете пилотов.

Источник: https://twitter.com/danielricciardo/status/1547159313151655939
Формула-1
Даниэль Риккардо
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