Риккьярдо заявил, что не собирается покидать «Макларен»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо заявил, что не собирается покидать команду.

«В последнее время ходит очень много слухов относительно моего будущего в «Формуле-1», но я хочу, чтобы вы все услышали от меня. Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца следующего сезона и не собираюсь уходить из «Формулы-1».

Понимаю, что сейчас мне далеко не всегда все легко дается. Но если тебе все легко дается, это ведь не так интересно! Я изо всех сил стараюсь помочь команде добиться улучшений, чтобы наша машина могла вернуться на законное место. Я по-прежнему жажду этого больше всего», — написал Риккьярдо в соцсетях.

После 11 этапов «Гран-при» Риккьярдо набрал 17 очков и занимает 12-е место в личном зачете пилотов.