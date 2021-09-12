Шварцман: «Мне нужно прибавить в «Формуле-2», а потом уже думать о «Формуле-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в «Формуле-2», высказался о своих шансах на попадание в «Формулу-1».

«К сожалению, я пока больше ошибаюсь, чем мой партнер по команде Оскар Пиастри, особенно в квалификации, но я стараюсь отыгрываться в гонках. Думаю, в гонках я сильнее Оскара, но он очень близок ко мне, очень быстр. Пока еще ничего не потеряно, я собираюсь сделать все, чтобы опередить Пиастри в личном зачете. «Формула-1»? Думаю, мне еще нужно прибавить в «Формуле-2». Для этого у меня есть вторая половина сезона. Если получится, то можно будет поговорить о месте в «Формуле-1». Сейчас там непростая ситуация, потому что свободно только одно место на следующий год, но я не сильно думаю об этом, потому что есть будущее, есть сезоны после следующего. Моя цель — выступать как можно лучше в «Формуле-2» и стать чемпионом, а дальше — посмотрим», — приводит Autosport слова Шварцмана.

Роберт Шварцман занимает третье место в личном зачете «Формулы-2» с 105 очками. Лидером чемпионата является партнер россиянина по команде, Оскар Пиастри, на счету которого 120 очков.