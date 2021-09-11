Все команды «Формулы-1» проведут практики с новичками в 2022 году
11 сентября 2021, 22:10
С сезона-2022 приглашение новичков на пятничные тренировки «Формулы-1» станет обязательным.
«Каждую команду обяжут провести определенное количество пятничных сессий с молодым гонщиком. Мы очень тщательно подойдем к тому, как определить понятие «новичок», чтобы все было в порядке», сообщил спортивный директор серии Росс Браун в интервью Autosport.
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