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Все команды «Формулы-1» проведут практики с новичками в 2022 году

11 сентября 2021, 22:10
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С сезона-2022 приглашение новичков на пятничные тренировки «Формулы-1» станет обязательным.

«Каждую команду обяжут провести определенное количество пятничных сессий с молодым гонщиком. Мы очень тщательно подойдем к тому, как определить понятие «новичок», чтобы все было в порядке», сообщил спортивный директор серии Росс Браун в интервью Autosport.

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Иван Шитик все материалы автора

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