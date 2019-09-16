Шумахера выписали из клиники в Париже

Семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера выписали из парижской клиники имени Жоржа Помпиду, сообщает Le Parisien. Ранее сообщалось, что гонщика тайно доставили клинику 9 сентября для пересадки стволовых клеток.

Сообщалось, что Шумахер пройдет курс лечения из-за проблем с сердцем.

В декабре 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Полгода он провел в коме. После рокового инцидента гонщик ни разу не появлялся на публике.