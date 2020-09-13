Видео дня: Мик Шумахер за рулем последнего чемпионского болида отца
Немецкий гонщик Мик Шумахер принял участие в демонстрационных заездах «Гран-при Тосканы». 21-летний пилот «Формулы-2» сел за руль болида «Ferrari F2004». На этой машине его отец, семикратный чемпион «Королевских гонок» Михаэль Шумахер в последний раз в карьере завоевал чемпионский титул в 2004 году.
An amazing moment on Sunday at Mugello ?@SchumacherMick takes to the track in his father's title-winning @ScuderiaFerrari F2004 ?#TuscanGP ?? #F1 pic.twitter.com/ACxZ7p3dQd— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
Мик Шумахер в этом сезоне выступает за команду «Формулы-2» «Према» вместе с россиянином Робертом Шварцманом. После 18 гонок из 24 он лидирует в общем зачете.
Напомним, что Михаэль Шумахер по-прежнему восстанавливается после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в декабре 2013 года, и до сих пор не появлялся на публике.