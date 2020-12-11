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Тодт считает, что Михаэль Шумахер может вернуться «к более нормальной жизни»

11 декабря 2020, 23:54
Михаэль Шумахер. Фото AFP
Михаэль Шумахер. Фото AFP
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Бывший спортивный директор «Феррари» Жан Тодт поделился мнением по поводу шансов Михаэля Шумахера на возвращение к нормальной жизни. Семикратный чемпион «Формулы-1» получил тяжелую травму головы в конце декабря 2013 года, катаясь на лыжах. Более полугода он находился в коме и до сих пор ни разу не появлялся на публике.

— У него есть шанс вернуться к более нормальной жизни, — цитирует AS Тодта. — Я очень осторожен в этом вопросе, потому что мы знаем, что Михаэль Шумахер попал в серьезную аварию 29 декабря 2013 года и что она имела серьезные последствия. С тех пор его лечат, чтобы он вернулся.

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