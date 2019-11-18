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Выход фильма с неизвестными кадрами из жизни Шумахера отложен

17:50

Выход нового фильма о Михаэле Шумахере отложен на более поздний срок, сообщает Daily Mail. Ранее сообщалось, что в нем продемонстрируют ранее неизданные кадры.

Фильм был анонсирован в мае. Он должен рассказать историю Шумахера со времен, когда он выступал в картинге вплоть до роковой травмы в Альпах. Известно, что жена Шумахера Коррина и дети Джина и Мик дали добро на выход фильма.

По словам представителя продюсерской компании B14 Film, материала по фильму собрано очень много, и режиссеры с продюсерами хотят потратить больше запланированного времени на работу.

Шумахер в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике.

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