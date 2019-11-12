Жена Шумахера уверяет: гонщик в надежных руках

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, дала понять, что делает все возможное для восстановления ее супруга. Немец в декабре 2013 года получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Полгода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на публике.

— Вы можете быть уверены, что Михаэль в надежных руках и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему, — сказала Коринна Шумахер в интервью журналу «She's Mercedes Magazine». — Мы следуем желанию Михаэля сохранить конфиденциальность, как это было всегда. Михаэль сделал бы то же самое для меня. Никогда не забуду, кому я должна быть благодарна.