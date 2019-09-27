Елена Малышева оценила шансы Шумахера на восстановление

Эфир авторской программы доктора медицинских наук Елены Малышевой «Жить здорово!» был посвящен травме семикратного чемпионуа «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Телеведущая подчеркнула, что шансов на полное восстановление у гонщика практически нет.

По словам экспертов, усложнило ситуацию кровоизлияние в мозг, из-за которого пришлось провести несколько операций.

По словам врача-невролога Дмитрия Шубина, из-за продолжительного нахождения в коме клетки мозга Шумахера вряд ли восстановятся.

Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах. Больше полугода он провел в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике. На днях стало известно, что его перевезли клинику в Париже для пересадки стволовых клеток. Причиной стали проблемы Шумахера с сердцем.