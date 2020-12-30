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Бывший тест-пилот «Феррари» надеется, что Шумахер скоро поправится

17:09
Михаэль Шумахер. Фото Reuters
Михаэль Шумахер. Фото Reuters
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Лука Бадоер, бывший тест-пилот «Феррари», выразил надежду, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер сможет восстановиться после серьезной травмы. 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах, Шумахер упал и повредил голову о камень. Более полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появлялся на публике.

— Это драма, которая причиняет мне боль, — цитирует Corriere dello Sport Бадоера. — Но из уважения к Шуми и его семье я ничего не говорил. Только я, Тодт и несколько близких видели его. Михаэль всегда был в хорошей форме, здорово, что его тело выдержало.

Когда у нас были тесты в Муджелло и Монце, он во время перерыва всегда занимался в тренажерном зале. Михаэль — это Михаэль. Он всегда был бойцом, и я надеюсь, он скоро поправится.

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