Шумахер разбил болид на десятом круге «Гран-при Саудовской Аравии», гонка остановлена
20:52
Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер прекратил борьбу на «Гран-при Саудовской Аравии».
На десятом круге немец вылете с трассы и разбил болид. Он не сможет продолжить гонку. По радио он сообщил команде, что не пострадал и извинился за вылет.
После аварии на трассе появилась машина безопасности. На 13-м круге на трассе появились красные флаги — гонка была остановлена из-за необходимости ремонта защитного барьера.
Шумахер — пока единственный пилот, который выбыл из гонки.
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