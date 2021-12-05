Шумахер разбил болид на десятом круге «Гран-при Саудовской Аравии», гонка остановлена

Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер прекратил борьбу на «Гран-при Саудовской Аравии».

На десятом круге немец вылете с трассы и разбил болид. Он не сможет продолжить гонку. По радио он сообщил команде, что не пострадал и извинился за вылет.

После аварии на трассе появилась машина безопасности. На 13-м круге на трассе появились красные флаги — гонка была остановлена из-за необходимости ремонта защитного барьера.

Шумахер — пока единственный пилот, который выбыл из гонки.