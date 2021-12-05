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Шварцман занял второе место в сокращенной гонке «Формулы-2» в Саудовской Аравии

20:02
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Россиянин Роберт Шварцман занял второе место в основной гонке этапа «Формулы-2» в Саудовской Аравии. Победу одержала австралиец Оскар Пиастри.

Гонщики Энцо Фиттипальди и Тео Пуршер стали участниками серьезной аварии на старте. Несколько других пилотов также попали в аварии, и гонку остановили красными флагами.

Гонщики находятся в сознании, их отправили в больницу на вертолете.

В соответствии с регламентом пилоты получили половинчатые очки, так как проехали менее 75% дистанции.

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Иван Шитик все материалы автора
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