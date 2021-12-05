Мазепин, Перес и Расселл попали в аварию на «Гран-при Саудовской Аравии», гонка остановлена

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин попал в аварию после рестарта «Гран-при Саудовской Аравии». Гонка вновь была остановлена — на трассе появились красные флаги.

? RED FLAG (LAP 15/50) ?



The red flag flies again — Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/J6fM3pn9cY — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

«Извините, я не мог избежать этого», — сказал Мазепин после аварии. Ранее гонка была прервана из-за аварии его партнера Мика Шумахера, который также разбил болид.

Кроме россияна, также выбыли из-за аварии после рестарта Серхио Перес («Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»).