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Мазепин, Перес и Расселл попали в аварию на «Гран-при Саудовской Аравии», гонка остановлена

21:23
Никита Мазепин. Фото AFP
Никита Мазепин. Фото AFP
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин попал в аварию после рестарта «Гран-при Саудовской Аравии». Гонка вновь была остановлена — на трассе появились красные флаги.

«Извините, я не мог избежать этого», — сказал Мазепин после аварии. Ранее гонка была прервана из-за аварии его партнера Мика Шумахера, который также разбил болид.

Кроме россияна, также выбыли из-за аварии после рестарта Серхио Перес («Ред Булл») и Джордж Расселл («Уильямс»).

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Евгений Петров все материалы автора
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