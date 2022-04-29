Серхио Перес рассказал о пропаже гоночного шлема

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что во время съемок проморолика к «Гран-при Майами» с ним произошла неприятная история — один из его гоночных шлемов пропал.

«Кто-то забрал мой шлем, — приводит слова Переса Racingnews365. — Я не знаю, где он находится, но продолжаю его искать. Надеюсь, я найду его позже».

Во время съемок ролика гонщик «Ред Булл» смог проехать по трассе в Майами. Фактически Серхио стал первым представителем «Формулы-1», кто оценил новую трассу за рулем гоночной машины.