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Сегодня, 19:02

Серхио Перес рассказал о пропаже гоночного шлема

Иван Шитик
Корреспондент
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Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что во время съемок проморолика к «Гран-при Майами» с ним произошла неприятная история — один из его гоночных шлемов пропал.

«Кто-то забрал мой шлем, — приводит слова Переса Racingnews365. — Я не знаю, где он находится, но продолжаю его искать. Надеюсь, я найду его позже».

Во время съемок ролика гонщик «Ред Булл» смог проехать по трассе в Майами. Фактически Серхио стал первым представителем «Формулы-1», кто оценил новую трассу за рулем гоночной машины.

Ред Булл
Серхио Перес
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