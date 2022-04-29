Вольфф назвал Хэмилтона лучшим гонщиком в мире

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф высказался о пилоте команды Льюисе Хэмилтоне.

«Это не его низкий уровень, а скорее низкий уровень машины. Мы знаем, что Льюис — семикратный чемпион «Формулы-1». В прошлом году ему — вместе с командой — удалось догнать конкурента и побороться за титул. Этот парень — лучший гонщик в мире, сейчас в его распоряжении просто нет достаточно быстрой машины, чтобы он мог реализовать свою скорость.

Настоящие звезды всегда отыгрываются. И я не припомню ни одного великого гонщика, в карьере которого не было бы моментов, когда дела шли совсем не так, как хотелось бы", — приводит слова Вольффа Racefans.net.

После четырех этапов сезона-2022 Хэмиолтон набрал 28 очков и занимает 7-е место в личном зачете пилотов.