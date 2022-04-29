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Сегодня, 21:20

Магнуссен — о Мике Шумахере: «Говорят, что он в «Формуле-1» только из-за фамилии, но это не так»

Магнуссен считает, что Мик Шумахер заслужил место в «Формуле-1»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о своем напарнике по команде — Мике Шумахере.

«Я бы сказал, что он топ-гонщик. Многие говорят, что он в «Формуле-1» только из-за своей фамилии, но это не так. Он справился с давлением, которое на него оказывалось из-за имени, и при этом не сдался. Он заслужил место в «Формуле-1». Мик уже вышел на новый уровень и наберет первые очки в ближайшем будущем», — приводит слова Магнуссена Sky Sport со ссылкой на Bild.

После четырех этапов «Гран-при» Шумахер Шумахер не набрал очков и занимает 19-е место в личном зачете пилотов. В активе Магнуссена 15 очков и 10-я строчка.

Хаас
Кевин Магнуссен
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