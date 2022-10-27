Хэмилтон: «Пока слишком рано говорить о наступлении эры доминирования Ферстаппена»

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о доминирование Макса Ферстаппена в чемпионате.

«Пока слишком рано говорить о наступлении эры доминирования Ферстаппена. Если мы вступим в борьбу в следующий год и они все равно будут доминировать, тогда да, но «Феррари» были быстрее их на протяжении всех квалификаций. Я думаю, что на каждом круге они были лучше, вероятно, на протяжении большей части сезона.

Мы пытаемся использовать эти последние гонки наилучшим образом, чтобы бросить вызов Максу и «Ред Булл» в борьбе за чемпионство в следующем году. Но я уверен, что мы сможем это сделать, потому что я знаю, как усердно мы работаем, и уверен, что работаем в правильном направлении», — приводит слова Хэмилтона racingnews365.

25-летний Ферстаппен на «Гран-при Японии» досрочно завоевал свой второй подряд титул. На «Гран-при США» «Ред Булл» выиграл свой пятый Кубок конструкторов.