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Хэмилтон: «Пока слишком рано говорить о наступлении эры доминирования Ферстаппена»

Хэмилтон считает, что пока слишком рано говорить о наступлении эры доминирования Ферстаппена
Анна Горшкова
Корреспондент
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Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о доминирование Макса Ферстаппена в чемпионате.

«Пока слишком рано говорить о наступлении эры доминирования Ферстаппена. Если мы вступим в борьбу в следующий год и они все равно будут доминировать, тогда да, но «Феррари» были быстрее их на протяжении всех квалификаций. Я думаю, что на каждом круге они были лучше, вероятно, на протяжении большей части сезона.

Мы пытаемся использовать эти последние гонки наилучшим образом, чтобы бросить вызов Максу и «Ред Булл» в борьбе за чемпионство в следующем году. Но я уверен, что мы сможем это сделать, потому что я знаю, как усердно мы работаем, и уверен, что работаем в правильном направлении», — приводит слова Хэмилтона racingnews365.

25-летний Ферстаппен на «Гран-при Японии» досрочно завоевал свой второй подряд титул. На «Гран-при США» «Ред Булл» выиграл свой пятый Кубок конструкторов.

Источник: https://racingnews365.com/hamilton-too-early-to-talk-about-verstappen-era-dominance
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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