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Сегодня, 13:59

Ральф Шумахер: «Хаас» должен понять, что альтернативы Мику на сезон-2023 нет»

Ральф Шумахер считает, что «Хаас» вынужден продлить контракт с Миком из-за отсутствия альтернативы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что «Хаас» вынужден продлить контракт с Миком Шумахером.

«Мик делает все необходимое, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2023 году. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер тоже должны хорошенько подумать над этим и понять, что альтернативы Мику нет. Даниэль Риккардо — не вариант, а Нико Хюлькенберг скорее на пути к завершению карьеры. Учитывая выступления и прогресс в этом году, видно, что у Мика большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Так что альтернативы нет.

Конечно, возможен и вариант, при котором Мик станет запасным в другой команде, как Риккардо, а затем получит место основного гонщика в 2024 году. Но для развития было бы лучше оставаться в кокпите «Формулы-1», — приводит слова Ральфа Sky Sport.

Ранее СМИ сообщали, что за 2022 год Мик разбил машин на сумму почти в 5 миллионов долларов. За три этапа до конца 23-летний немец занимает 17-ю строчку в личном зачете, набрав 12 очков.

Считает, что конкурентом Шумахера за место в команде является резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг. Контракт гонщика с «Хаас» истекает в конце 2022 года.

Источник: https://sport.sky.de/formel1/artikel/formel-1-kolumne-ralf-schumacher-ueber-verstappen-red-bull-vettel-mick/12730008/34130
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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