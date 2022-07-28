Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объявил, что покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2022.

35-летний немец объявил об этом у себя в соцсетях.

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Все четыре титула гонщик завоевал, выступая за «Ред Булл».

Сезон-2022 является для Феттеля 16-м в «Формуле-1». Он перешел в «Астон Мартин» в сезоне-2021.

Немец дебютировал в «Королевских гонках» в 2007 году на «Гран-при США», тогда он заменил Роберта Кубицу в «Заубере». Также пилот выступал за «Торо Россо» (2007-2008), «Ред Булл» (2009-2014) и «Феррари» (2015-2020).

На данный момент на счету Феттеля 53 победы и 122 подиума в «Формуле-1», он принял участие в 289 гонках. По окончании сезона-2022 на счету спортсмена будет 299 гонок в чемпионате за всю карьеру.