Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:47

Феттель прокомментировал решение покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал новость о том, что покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2022.

«За последние 15 лет мне посчастливилось поработать со многими фантастическими людьми в «Формуле-1» — их слишком много, чтобы всех упоминать и благодарить. В последние два года я был водителем «Астон Мартин», и хотя наши результаты не были столь хорошими, как мы надеялись… Однако мне совершенно ясно, что все складывается так, как нужно команде, чтобы гоняться на самом высоком уровне еще долгие годы.

Мне очень понравилось работать с такой замечательной командой людей. Все члены команды амбициозны, способны, компетентны, преданны своему делу и дружелюбны, и я желаю им всем всего наилучшего.

Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, раздумывая над ним. В конце года я хочу потратить больше времени на размышления, на чем я сконцентрируюсь дальше. Для меня ясно, что я как отец хочу проводить больше времени с семьей.

Но сегодня я не хочу говорить про прощание. Я хочу сказать спасибо всем, включая болельщиков, без чьей страстной поддержки "Формула-1" не могла бы существовать», — приводит слова Феттеля сайт «Астон Мартина».

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Все четыре титула гонщик завоевал, выступая за «Ред Булл».

Сезон-2022 является для Феттеля 16-м в «Формуле-1». Он перешел в «Астон Мартин» в сезоне-2021, также немец выступал за «Торо Россо» (2007-2008), «Ред Булл» (2009-2014) и «Феррари» (2015-2020).

Источник: https://www.astonmartinf1.com/en-GB/news/announcement/sebastian-vettel-to-retire-from-f1-at-the-end-of-the-2022-season
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022

Владелец «Астон Мартин» — о Феттеле: «Мы говорили, что хотим работать с ним дальше, но он принял решение в пользу семьи»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости