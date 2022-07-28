Феттель прокомментировал решение покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2022

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал новость о том, что покинет «Формулу-1» по окончании сезона-2022.

«За последние 15 лет мне посчастливилось поработать со многими фантастическими людьми в «Формуле-1» — их слишком много, чтобы всех упоминать и благодарить. В последние два года я был водителем «Астон Мартин», и хотя наши результаты не были столь хорошими, как мы надеялись… Однако мне совершенно ясно, что все складывается так, как нужно команде, чтобы гоняться на самом высоком уровне еще долгие годы.

Мне очень понравилось работать с такой замечательной командой людей. Все члены команды амбициозны, способны, компетентны, преданны своему делу и дружелюбны, и я желаю им всем всего наилучшего.

Решение уйти было трудным для меня, я потратил много времени, раздумывая над ним. В конце года я хочу потратить больше времени на размышления, на чем я сконцентрируюсь дальше. Для меня ясно, что я как отец хочу проводить больше времени с семьей.

Но сегодня я не хочу говорить про прощание. Я хочу сказать спасибо всем, включая болельщиков, без чьей страстной поддержки "Формула-1" не могла бы существовать», — приводит слова Феттеля сайт «Астон Мартина».

Феттель является четырехкратным чемпионом «Формулы-1». Все четыре титула гонщик завоевал, выступая за «Ред Булл».

Сезон-2022 является для Феттеля 16-м в «Формуле-1». Он перешел в «Астон Мартин» в сезоне-2021, также немец выступал за «Торо Россо» (2007-2008), «Ред Булл» (2009-2014) и «Феррари» (2015-2020).