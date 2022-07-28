Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:58

В «Астон Мартин» ждут решения Феттеля по новому контракту с командой

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о ходе переговоров по новому контракту с гонщиком команды Себастьяном Феттелем.

«Себастьяну нужно принять решение. Я надеюсь, что он останется с нами. Думаю, мы узнаем о его решении в ближайшие недели. Ему нужно время подумать, но вы же видели огонь в его глазах после гонок в Баку и Канаде. Всегда видно, что он наслаждается делом, когда добивается хороших результатов. Надеюсь, он продолжит это делать», — сказал в подкасте Beyond the Grid Крак.

Феттель выступает за «Астон Мартин» с 2021 года, его контракт рассчитан до конца 2022 года. После 12 этапов сезона-2022 немец занимает 14-е место с 15 очками.

Формула-1
Астон Мартин
Себастьян Феттель
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ред Булл» подтвердили, что планируют замену двигателей на болидах Ферстаппена и Переса

Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1» по окончании сезона-2022
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости