В «Астон Мартин» ждут решения Феттеля по новому контракту с командой

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал о ходе переговоров по новому контракту с гонщиком команды Себастьяном Феттелем.

«Себастьяну нужно принять решение. Я надеюсь, что он останется с нами. Думаю, мы узнаем о его решении в ближайшие недели. Ему нужно время подумать, но вы же видели огонь в его глазах после гонок в Баку и Канаде. Всегда видно, что он наслаждается делом, когда добивается хороших результатов. Надеюсь, он продолжит это делать», — сказал в подкасте Beyond the Grid Крак.

Феттель выступает за «Астон Мартин» с 2021 года, его контракт рассчитан до конца 2022 года. После 12 этапов сезона-2022 немец занимает 14-е место с 15 очками.