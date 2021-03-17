Сайт «Формулы-1» поставил «Хаас» Мазепина на последнее место в рейтинге команд перед началом сезона

Пресс-служба «Формулы-1» составила рейтинг всех команд перед началом сезона.

На последнем месте в списке оказался «Хаас», за который выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.

По итогам предсезонных тестов аналитики присвоили первое место «Ред Буллу», за который выступают Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Вторую строчку занял «Мерседес», а на третьем месте расположился «Макларен».

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.