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Леклер заявил, что «Феррари» не сможет побороться за чемпионство в новом сезоне «Формулы-1»

10:25
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его команда не сможет побороться за Кубок конструкторов в сезоне-2021 «Формулы-1».

«Мы постараемся улучшить результаты по сравнению с прошлым годом, но чудес ждать не стоит. Нужно быть реалистами: не думаю, что мы сможем бороться за чемпионство в этом году, хотя я и хочу на это надеяться. Когда я говорю о желании вернуть «Феррари» на вершину, я имею в виду долгосрочную задачу. Технические ограничения не дают нам сделать все, что мы хотим сделать с машиной», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Леклера.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

В сезоне-2020 «Феррари» заняла шестое место в Кубке конструкторов.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Formula-1/17-03-2021/f1-leclerc-non-credo-ferrari-potra-lottare-il-mondiale-2021-4001552672523.shtml

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