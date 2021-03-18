Леклер заявил, что «Феррари» не сможет побороться за чемпионство в новом сезоне «Формулы-1»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его команда не сможет побороться за Кубок конструкторов в сезоне-2021 «Формулы-1».
«Мы постараемся улучшить результаты по сравнению с прошлым годом, но чудес ждать не стоит. Нужно быть реалистами: не думаю, что мы сможем бороться за чемпионство в этом году, хотя я и хочу на это надеяться. Когда я говорю о желании вернуть «Феррари» на вершину, я имею в виду долгосрочную задачу. Технические ограничения не дают нам сделать все, что мы хотим сделать с машиной», — приводит La Gazzetta dello Sport слова Леклера.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.
В сезоне-2020 «Феррари» заняла шестое место в Кубке конструкторов.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Formula-1/17-03-2021/f1-leclerc-non-credo-ferrari-potra-lottare-il-mondiale-2021-4001552672523.shtml
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю