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Руководитель «Хааса» Штайнер: «Шумахер и Мазепин обладают равным статусом в команде»

11:28
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Руководитель команды «Формулы-1» «Хаас» Гюнтер Штайнер в интервью grandpx.news 17 марта рассказал о статусе пилотов Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«В команде оба гонщика равны. Дмитрий Мазепин также говорил: «У моего сына нет преимущества». «Уралкалий» — главный спонсор, но прав на преференции (в отношении одного из гонщиков) у него нет. Это неспортивно, мы бы на такое не пошли. Такова моя позиция», — заявил Штайнер.

«Гран-при Бахрейна», первый старт сезона, пройдет 26-28 марта.

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