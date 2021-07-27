Сайнс рассказал, на что рассчитывает «Феррари» в Венгрии

Пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от «Гран-при Венгрии».

«В Монако и Баку многие повороты мы проходим на второй или третьей передач, — цитирует Сайнса Autosport. — У всех машин сейчас огромная прижимная сила, так что в Венгрии мы постоянно используем четвертую и пятую передачи.

Хунгароринг уже не такая медленная трасса, как была раньше, так что не думаю, что она нам действительно подойдет. Но у нас есть хороший шанс оказаться сразу за «Мерседесом» и «Ред Буллом».

«Гран-при Венгрии» пройдет с 30 июля по 1 августа.