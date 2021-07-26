Леклер не верит, что он может выиграть «Гран-при Венгрии»
26 июля 2021, 23:58
Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер считает, что он не может рассчитывать на победу на «Гран-при Венгрии».
«Хорошо быть оптимистами, — цитирует Леклера Autosport. — Думаю, после трех успешных гонок нам всем хочется сохранить позитивный настрой. С другой стороны, стоит смотреть на вещи реалистично.
Все идет неплохо, у нас отличное настроение. Но стоит понимать, что рассчитывать на победу в Будапеште слишком оптимистично. Я буду рад стать лучшим из остальных».
«Гран-при Венгрии» пройдет с 30 июля по 1 августа.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71223-v-ferrari-obyasnili-pochemu-ne-rasschityvayut-na-pobedu-v-vengrii
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