Леклер не верит, что он может выиграть «Гран-при Венгрии»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер считает, что он не может рассчитывать на победу на «Гран-при Венгрии».

«Хорошо быть оптимистами, — цитирует Леклера Autosport. — Думаю, после трех успешных гонок нам всем хочется сохранить позитивный настрой. С другой стороны, стоит смотреть на вещи реалистично.

Все идет неплохо, у нас отличное настроение. Но стоит понимать, что рассчитывать на победу в Будапеште слишком оптимистично. Я буду рад стать лучшим из остальных».

«Гран-при Венгрии» пройдет с 30 июля по 1 августа.