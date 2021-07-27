Тото Вольфф не исключает новые аварии Ферстаппена и Хэмилтона
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф допустил, что столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона не станет единичным случаем в сезоне-2021.
«Думаю, что после Сильверстоуна напряжение возросло, - цитирует Вольффа Autosport 27 июля. - Конечно, они не в последний раз боролись за позицию, и, надеюсь, способны делать это по-спортивному. Если нет – мы снова увидим аварии.
Успех Льюиса связан не только с мастерством, но и с разумным подходом. Для побед в чемпионатах важна долгосрочная стратегия, потому что необходимо зарабатывать очки. В последних гонках были ситуации, кода он уступал позицию, но в этот раз Льюис не захотел этого делать, и все закончилось серьезной аварией».
На «Гран-при Великобритании» Ферстаппен вылетел с трассы после столкновения с Хэмилтоном. Гонку в итоге выиграл британец.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71213-toto-volf-ne-isklyuchil-novye-avarii-ferstappena-i-hemiltona
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