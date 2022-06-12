Бинотто о сходах «Феррари»: «Надо проанализировать проблемы, пока у меня нет ответа»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал сход обоих пилотов команды на «Гран-при Азербайджана».

«Безусловно, мы обеспокоены. Надежность играет свою роль, всегда нужно учитывать этот фактор. Необходимо провести работу. Команда по-прежнему сосредоточена и упорно трудится, чтобы в будущем мы стали сильнее. Надо понять и проанализировать проблемы, пока у меня нет ответа», — приводит слова Бинотто сайт «Формулы-1».

Шарль Леклер и Карлос Сайнс не смогли финишировать из-за механических неполадок. У Леклера возникли проблемы с двигателем, а у Сайнса — с гидравлической системой.

Победу на «Гран-при Азербайджана» одержал пилот Макса Ферстаппена («Ред Булл»).