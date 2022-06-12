Серхио Перес: «Нужно понять, что произошло, поскольку Ферстаппен оказался намного быстрее меня»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, с каким проблемами столкнулся во время «Гран-при Азербайджана».

«К сожалению, у нас возникло недопонимание с командой во время первого виртуального автомобиля безопасности, поэтому было поздно заезжать в боксы. Жаль, ведь в тот момент я лидировал, а после того, как гонка возобновилась, деградация шин на моей машине оказалась слишком высокой.

Нужно понять, что именно произошло, поскольку сегодня Макс Ферстаппен оказался намного быстрее меня. Многое предстоит проанализировать, но команда добилась великолепного результата», — цитирует Переса Sky Sports.

Мексиканской гонщик лидировал после старта, однако по просьбе команды пропустил вперед Макса Ферстаппена.