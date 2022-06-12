Ферстаппен: «Конечно, нам немного повезло, когда «Феррари» сошли с дистанции»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Азербайджана».

«В прошлом году мне не повезло, я упустил победу, и за это отыграться невозможно, но сегодня мы показали отличную скорость.

Конечно, нам немного повезло, когда «Феррари» сошли с дистанции, но в любом случае мы ехали быстро, и я вполне мог сокращать отставание от Шарля Леклера.

Сегодня наша команда завоевала победный дубль, так что день сложился очень удачно! Если говорить о предстоящей гонке в Канаде, то воздержусь от прогнозов, ведь каждый этап чемпионата проходит по-своему», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» продолжил тренд: ни одному гонщику пока не удалось дважды выиграть Гран-при в Азербайджане.

Ранее на Гран-при Европы (в 2016-м) и Гран-при Азербайджана (в 2017-2021 годах) побеждали Нико Росберг, Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Серхио Перес.