Вассер: «Феррари» хочет привезти из Японии очки, который приблизят ко второму месту в Кубке конструкторов»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился ожиданиями от «Гран-при Японии».

«Мы сразу же отложили победу на „Гран-при Сингапура“, чтобы сосредоточиться на японской гонке, одной из самых интересных гонок сезона для команд и пилотов. Трасса Сузука полностью отличается от трассы Монцы и Марина Бей, поэтому у нас будет возможность проверить конкурентоспособность машины и на быстрых поворотах с аэродинамической установкой со средней нагрузкой. Мы рассчитываем привезти из Японии очки, который приблизят команду ко второму месту в Кубке конструкторов», — приводит слова Вассера La Gazzetta dello Sport.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем «Гран-при Сингапура». Ландо Норриса из «Макларена» занял второе место. Третьим финишировал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 265 очков. На второй строчке находится «Мерседес» (289 очков).

«Гран-при Японии» пройдет с 22 по 24 сентября.