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Сегодня, 13:26

«Макларен» продлил контракт с Пиастри до конца 2026 года

Алина Савинова
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Оскар Пиастри.
Фото AFP

«Макларен» объявил о продлении контракта с пилотом команды австралийцем Оскаром Пиастри.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026.

«Я очень рад продлить свое партнерство с «Макларен» на долгие годы. Я хочу бороться за самые высокие места с этой командой, и меня воодушевляет видение и основы, которые уже закладываются, чтобы привести нас к этому», — сказал Пиастри.

Пиастри присоединился к британской команде в конце 2022 года. На данный момент он занимает 11-е место в личном зачете пилотов, набрав 42 очка. Лучший результат 22-летнего гонщика в текущем сезоне — 4-е место на «Гран-при Великобритании».

Источник: https://racingnews365.com/mclaren-secures-piastri-future-with-multi-year-extension
Формула-1
Оскар Пиастри
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