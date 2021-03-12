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Руководитель «Альфа Ромео» заразился коронавирусом

08:21
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Специалист не сможет принять участия в предсезонных тестах «Формулы-1» лично, он будет управлять командой дистанционно.

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 12 по 14 марта в Бахрейне. Сезон-2021 стартует 28 марта, первым этапом станет «Гран-при Бахрейна».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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