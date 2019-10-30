Росс Браун: «Надеюсь, что жители Майами поддержат проведение гонок в городе»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун надеется, что жители Майами поддержат идею проведения «Гран-при» в городе. Ранее многие местные жители высказывались против этого, не желая, чтобы гоночный уик-энд доставлял неудобства в повседневной жизни города.

— Мы запланировали в Майами отличную гоночную трассу, — цитирует GPToday Брауна. — Она будет длиной 5,6 км, средняя скорость составит 230 км/ч. Причем трасса будет частично разборной. Какие-то ее элементы будут выстраиваться только под гонку, а потом убираться. У этой идеи большие перспективы. Надеюсь, что жители Майами поддержат это, поскольку гонки будут фантастическим событием для региона.