Росс Браун: «Формула-1» проводит исследование по улучшению видимости в дождь»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что серия пытается улучшить видимость в дождь.

«Что касается дождя, проводится исследование по поводу спрея и видимости, – цитирует Брауна GPFans. – На протяжении последних этапов Пэт Симондс и другие люди из ФИА общались с гонщиками – особенно с теми, кто пилотировал другие машины. Фернандо Алонсо сказал, что в спорткарах гоняться в дождь куда легче, чем в болиде «Формулы-1». Да, есть лобовое стекло и дворники, однако он сообщил, что там другой спрей».

Также спортивный директор «Формулы-1» рассказал о главных проблемах в дождливую погоду.

«Мы изучим, какой спрей создают новые болиды. У нас есть кое-какие идеи, как улучшить ситуацию. Есть две большие проблемы – аквапланирование и видимость. Аквапланирование относится к работе шин, и после определенного момента ты не можешь ничего поделать. Но видимость, вероятно, улучшить можно. Есть ряд вещей, которые мы изучаем – посмотрим, окажут ли они влияние», – добавил Браун.

В этом году из-за плохой видимости был практически сорван «Гран-при Бельгии». Пилоты не смогли проехать ни одного круга в боевом режиме.