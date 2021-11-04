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Грожан перенес очередную операцию по пересадке кожи

13:19
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Бывший пилот «Хаас» Ромен Грожан перенес очередную операцию по пересадке кожи на левой руке, пострадавшей от ожогов.

«Операция прошла успешно. Завтра я должен вернуться домой после нескольких проверок», — написал у себя в Instagram Грожан.

Публикация от Romain Grosjean (@grosjeanromain)

В конце ноября 2020 года во время гонки в Бахрейне Грожан попал в аварию, в которой его болид загорелся. Француз сумел выбраться из горящей машины, но получил ожоги рук.

После сезона-2020 Грожан покинул «Формулу-1», сейчас он выступает в североамериканской гоночной серии Indycar.

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Иван Торопцев все материалы автора
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