Бывший пилот «Хаас» Ромен Грожан перенес очередную операцию по пересадке кожи на левой руке, пострадавшей от ожогов.

«Операция прошла успешно. Завтра я должен вернуться домой после нескольких проверок», — написал у себя в Instagram Грожан.

В конце ноября 2020 года во время гонки в Бахрейне Грожан попал в аварию, в которой его болид загорелся. Француз сумел выбраться из горящей машины, но получил ожоги рук.

После сезона-2020 Грожан покинул «Формулу-1», сейчас он выступает в североамериканской гоночной серии Indycar.