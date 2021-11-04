Тото Вольфф о Джордже Расселле: «Он должен быть командным игроком»
20:38
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о Джордже Расселле, который станет пилотом команды в следующем сезоне.
«Джорджу необходимо хорошо вписаться в систему «Мерседеса». Это означает, что нужно учиться. Неважно, окажется он медленнее Льюиса, быстрее или на равных — он должен быть командным игроком. С нашей точки зрения, звездой является коллектив, а не конкретный участник», — приводит слова Вольффа Speedweek.
Рассел в сезоне-2022 займет место Валттери Боттаса и станет партнером Льюиса Хэмилтона по команде.
Дополнительная информация:
https://www.speedweek.com/formel1/news/184050/Wolff-Russell-langsamer-als-Hamilton-Erstmal-egal.html
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