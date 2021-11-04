Тото Вольфф о Джордже Расселле: «Он должен быть командным игроком»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о Джордже Расселле, который станет пилотом команды в следующем сезоне.

«Джорджу необходимо хорошо вписаться в систему «Мерседеса». Это означает, что нужно учиться. Неважно, окажется он медленнее Льюиса, быстрее или на равных — он должен быть командным игроком. С нашей точки зрения, звездой является коллектив, а не конкретный участник», — приводит слова Вольффа Speedweek.

Рассел в сезоне-2022 займет место Валттери Боттаса и станет партнером Льюиса Хэмилтона по команде.