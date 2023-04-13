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Сегодня, 23:28

Росберг заявил, что его решение уйти из «Формулы-1» стало шоком для него самого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал свой уход из королевских гонок.

«В тот момент я словно отказался от своей прежней жизни. До этого все в ней было подчинено гонкам. Я думал только о борьбе. Для моей системы это решение было шоком, я буквально обнулился. Я никогда не спрашивал себя о других интересах. Впереди всегда была только следующая гонка. Кроме того, мне пришлось бы смириться с тем, что несмотря на завоеванный титул, следующий сезон я вновь начну с чистого листа. Я очень многое сделал, потратил много времени и сил, чтобы познать себя. Моя главная проблема? Найти смысл жизни!» — приводит слова Росберга Men's Health.

Росберг стал чемпионом мира «Формулы-1» в 2016 году, набрав 385 очков. Вторым стал его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон (380 очков). Спустя несколько дней после завоевания титула немец объявил о завершении карьеры.

Формула-1
Нико Росберг
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