Росберг заявил, что его решение уйти из «Формулы-1» стало шоком для него самого

Чемпион мира «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал свой уход из королевских гонок.

«В тот момент я словно отказался от своей прежней жизни. До этого все в ней было подчинено гонкам. Я думал только о борьбе. Для моей системы это решение было шоком, я буквально обнулился. Я никогда не спрашивал себя о других интересах. Впереди всегда была только следующая гонка. Кроме того, мне пришлось бы смириться с тем, что несмотря на завоеванный титул, следующий сезон я вновь начну с чистого листа. Я очень многое сделал, потратил много времени и сил, чтобы познать себя. Моя главная проблема? Найти смысл жизни!» — приводит слова Росберга Men's Health.

Росберг стал чемпионом мира «Формулы-1» в 2016 году, набрав 385 очков. Вторым стал его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон (380 очков). Спустя несколько дней после завоевания титула немец объявил о завершении карьеры.