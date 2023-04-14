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Сегодня, 13:38

Квят выступит на ЧМ по гонкам на выносливость под флагом Италии

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский гонщик Даниил Квят заявил, что будет выступать на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) под итальянским флагом и с гоночной лицензией этой страны.

«Какие ощущения от выступления с итальянской гоночной лицензией? Я думаю, что спорт должен объединять людей. Но у меня нет ощущения, что я выступаю за чужую страну. Я рос в Италии, я провел здесь юные годы, и уже по этой причине я сделал выбор в пользу выступления под флагом Италии», — приводит слова Квята La Gazzetta dello Sport.

Вчера, 13 апреля, было объявлено, что Квят стал заводским пилотом команды Lamborghini Squadra Corse.

28-летний Квят провел в общей сложности шесть сезонов в «Формуле-1», выступая за Red Bull Racing и ее дочернюю команду Scuderia AlphaTauri. Его последний «Гран-при» состоялся в 2020 году, после чего Alpine наняла его в качестве резервного гонщика на один год.

Формула-1
Даниил Квят
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