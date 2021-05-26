Росберг считает, что Хэмилтону не хватило уверенности на «Гран-при Монако»

Чемпион «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал результат пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Монако». Он занял седьмое место.

«Льюису не хватало уверенности с самого начала, это было видно. В третьей практике задняя часть машины казалась нестабильной, болид плохо держался на трассе, и Льюис не мог нащупать темп на быстрых кругах. В результате он стал седьмым в квалификации, но в гонке шанс отыграться оставался, как показал Перес, который финишировал четвертым.

«Мерседес» рискнул с ранним пит-стопом, но команда не учла, насколько сложно прогреть жесткие шины. В итоге Льюис потерял время по отношению к соперникам», - приводит слова Росберга Motorsport.com.

Макс Ферстаппен из «Ред Булла» выиграл гонку на «Гран-при Монако» и стал лидером чемпионата. В активе у гонщика 105 очков. У Хэмилтона 101 балл. Также в Кубке конструкторов «Ред Булл» вышел в лидеры — 149 очков. У «Мерседеса» вторая позиция — 148 очков.