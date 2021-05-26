Советник «Ред Булл» рассказал, чем отличается Мазепин от Шумахера

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о пилотах «Хааса» Никите Мазепине и Мике Шумахере после «Гран-при Монако».

«В каких-то моментах Мик допускает ошибки. Но если посмотрим на его карьеру, то увидим, что для выхода на пик возможностей требовалось два года. В «Формуле-1» он учится гораздо быстрее. В отличие от Мазепина, Мик действует разумно. А россиянин хочет все решить силой», - приводит слова Марко Sport.de со ссылкой на Sport Bild.

Россиянин Никита Мазепин занял 17-е место в гонке на «Гран-при Монако». Он обогнал своего партнера Мика Шумахера, который финишировал на 18-й позиции. Победителем стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.